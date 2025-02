Porziņģim vēl viena produktīva spēle, "Celtics" atspēlējas no -26 Filadelfijā

Spēles gaitā "Celtics" izdevās atspēlēt 26 punktu deficītu. Vēl minūti un 13 sekundes līdz trešās ceturtdaļas beigām "76ers" bija vadībā ar 92:74, tomēr līdz ceturtdaļas beigām Bostona samazināja starpību līdz 14 punktiem, bet pēdējā ceturtdaļā turpināja 33:6 izrāvienu. Ja pirmajā puslaikā "Celtics" no spēles trāpīja tikai 33,3% metienu, tad otrajā puslaikā realizēja 28 no 42 metieniem (67,7%), bet pēdējā ceturtdaļā pat 15 no 22 (68,2%).