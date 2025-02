NBA noticis vēl viens liels darījums – Fokss spēlēs kopā ar Vembanjamu

NBA noticis vēl viens liels darījums, kurā aizsargs Deārons Fokss no Sakramento "Kings" pārcēlies uz Sanantonio "Spurs" komandu, bet Zeks Lavīns no Čikāgas "Bulls" pievienojies "Kings", vēsta līga. Kopumā darījumā iesaistīti septiņi spēlētāji no trim komandām un septiņas drafta izvēles.