"Luka to nebija pelnījis" – Dončiča tēvs apsūdz Dalasas "Mavericks" klubu liekulībā

Tiesa, Dončiča tēvs savos izteikumos bija skaļāks – viņš intervijā ar slovēņu mediju "Arena Sporta 1" vainoja "Mavericks" klubu liekulībā un kritizēja noslēpumainību, kādā šis darījums noticis. "Saprotu, ka pienāk brīdis, kad jūs nepiekrītat noteiktai filozofijai. Jums nepatīk šis vai tas spēlētājs, viss ir labi – es to saprotu. Bet es domāju, ka tieši šī slepenība vai no dažām personām varbūt pat liekulība man personīgi sāp. Uzskatu, ka Luka to absolūti nav pelnījis."