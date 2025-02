"Thunder" zvaigzne gūst 50 punktus trešoreiz divu nedēļu laikā

Pagājušajā naktī Gildžess-Aleksandrs iemeta 50 punktus, nodrošinot "Thunder" uzvaru pār "Suns" ar 140:109. 26 gadus vecais kanādiešu basketbolists 34 minūšu laikā trāpīja 15 no 22 divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un 11 no 12 soda metieniem.