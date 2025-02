"Esmu vecs!" – Džeimss pievienojas Džordanam unikālā NBA rekordā

Džeimss šajā mačā izcēlās ar 42 punktiem, 17 atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm. Viņš kļuva tikai par otro 40 gadus veco NBA spēlētāju, kurš spējis gūt vismaz 40 punktus. Iepriekš to spēja paveikt tikai Maikls Džordans , kad viņš pārstāvēja Vašingtonas "Wizards".

"Ko es par to domāju? Tikai to, ka esmu vecs," sarunā ar žurnālistiem jokoja Džeimss. "Svarīgākais, ka mēs izcīnījām uzvaru. Savas karjeras laikā, kad esmu vienā kategorijā vai esmu pārspējis kādu no izcilajiem basketbolistiem, vienmēr jūtos pazemīgs."