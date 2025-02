"NBA ir moderno laiku verdzība" – basketbolists pēc saviem izteikumiem tiek aizmainīts divreiz

"Pat Stefans Karijs, visticamāk, vairs nav drošībā. Šis ir ļoti sačakarēts bizness ("f**ked up business"). Šī ir moderno laiku verdzība. Citi var izlemt, kur tu dosies, pat ja tev ir līgums. Jā, protams, mēs pelnām daudz naudas un varam pabarot savas ģimenes, bet kāds vienkārši man var pateikt, ka rīt nav jādodas uz darbu, bet jābrauc uz citurieni," Šrēders teica intervijā "NBC Sports Bay Area". "NBA kaut kas ir jāmaina. Es joprojām esmu pateicīgs, ka esmu šeit un varu to izdzīvot katru dienu. Es domāju, ka ikviens, kas atrodas NBA, ir svētīts. Bet, ja par to patiešām padomā, ir diezgan traki, ka organizācija var pateikt: "Mēs vēlamies, lai jūs komandu uztvertu kā svarīgāko", bet tad paziņo, ka jādodas prom."