Arī "Mavericks" īpašnieks ir strikts un kritizē Dončiča darba ētiku

Dumonts sarunā ar laikrakstu "The Dallas Morning News" pauda bažas par Dončiča spēju sevi uzturēt sevi formā un darba ētiku, īpaši brīdī, kad jādomā par maksimālā līguma parakstīšanu. Dalasas kluba īpašnieks lika manīt, ka slovēnis nestrādājot tik daudz kā citi izcili līgas basketbolisti.

"Manuprāt, komandas uzvar ar pareizo raksturu, kultūru un ziedošanos darbam," sprieda Dumonts. "Ja to nedari, tu zaudēsi. Ja paraugāmies uz izciliem NBA spēlētājiem, tad Maikls Džordans, Lerijs Bērds, Kobe Braients, Šakils O'Nīls katru dienu strādāja ļoti smagi. Tikai ar vienu mērķi – uzvarēt. Ja to nedari, tas vienkārši nenostrādā. Ja tevī nekā tāda nav, tad tev nevajadzētu būt daļai no Dalasas "Mavericks" komandas."