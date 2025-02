"Cik maksā Lebrons Džeimss?" – Dāvis Bertāns par Madrides "Real" un aizkulisēm Dubaijā

"Dubai" klubam šī ir pirmā sezona, un latvietis paredz, ka tuvāko pāris gadu laikā tā budžets augs straujā tempā, sasniedzot vairākus desmitus miljonus eiro. Vasarā no Bertāna līguma atteicās NBA klubs Šarlotas "Hornets". Uzbrucējs kļuva par brīvo aģentu un tika saistīts ar citām NBA komandām, kā arī atgriešanos Eiropā – par latvieti nopietnu interesi izrādījusi Madrides "Real".

"Par [Dubaijas] kluba izveidi zināju jau iepriekš. Nezināju, kāds tur būs līmenis, kādā līgā spēlēs un kādas būs finanses. Kad klubs izveidojās, tas palika nopietnāk. Pats ar aģentu runāju, ka tā ir viena no vietām, uz kuru skatos un kur būtu potenciāls ilgtermiņā," atklāja Bertāns. "Kā jau Apvienotajos Arābu Emirātos un Dubaijā – viss ir ar augstākajiem mērķiem, un mēģina izveidot to labāko. Kāpēc gan tas nebūtu arī basketbolā – viens no "top" klubiem Eiropā, varbūt pat pasaulē piecu gadu laikā."