Strēlnieks atvadās no izlases, Rodiona Kuruca izcilais sniegums sekmē Latvijas trešo uzvaru pēc kārtas pār Spāniju

Mājiniekiem savu rezultatīvāko spēli Latvijas izlasē aizvadīja Rodions Kurucs, kurš guva 28 punktus un par desmit punktiem laboja savu rekordu, kā arī sakrāja septiņas atlēkušās bumbas, četras pārķertas piespēles, +/- rādītāju +20 un efektivitātes koeficientu 35. Viņš realizēja astoņus no 12 divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un visus sešus soda metienus.

Pirms ceturtdienas cīņām bija zināmas 11 izlases, kas ir kvalificējušās Eiropas čempionātam - rīkotājvalstu komandas Latvija, Somija, Polija un Kipra, kā arī vienības, kas kvalifikācijas turnīra pirmajās četrās kārtās bija nodrošinājušas vietu labāko komandu trijniekā - Slovēnija un Izraēla no A grupas, Itālija un Turcija no B grupas, Spānija no C grupas, Serbija no G grupas un Lietuva no H grupas. Pārējās 13 finālturnīra dalībnieces tiek noskaidrotas kvalifikācijas turnīra piektās un sestās kārtas spēlēs februārī.