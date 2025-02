Porziņģis pēc pauzes atgriežas ar efektīvu sniegumu un uzvaru pār austrumu konkurenti

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis naktī uz piektdienu iemeta 17 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA ) regulārā čempionāta mačā, kamēr viņa pārstāvētā Bostonas "Celtics " svinēja panākumu pār vienu no Austrumu konferences komandām.

Porziņġis cans a WILD triple 😳 Boston is 19/39 from deep! pic.twitter.com/exvHyj3H60

Teicamu maču aizvadīja "Celtics" līderis Džeisons Teitums , kurš atzīmējās ar "triple-double" – 15 punktiem, 11 atlēkušajām bumbām un 10 rezultatīvām piespēlēm. Uzvarētājiem rezultatīvākais, realizēdams astoņus no 15 trejačiem, ar 28 punktiem bija Peitons Pričards, kamēr 20 punkti Džeilenam Braunam, bet vēl 16 punktus un 11 rezultatīvas piespēles pievienoja Deriks Vaits.

"Celtics" pēdējos deviņos mačos uzvarējusi astoņas reizes. Cīņā pret Filadelfiju tā no tālmetienu līnijas uzbruka ar augstu procentu – trāpīti 24 no 54 trejačiem (44,4%), kamēr mājinieki pretī lika vien astoņus no 39 (20,5%).