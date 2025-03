Valmieras basketbolistiem smags zaudējums ENBL ceturtdaļfināla pirmajā spēlē

"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komanda sestdien savā laukumā cieta smagu zaudējumu Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) ceturtdaļfināla pirmajā spēlē.

Valmierieši ar 83:105 (10:19, 17:29, 27:33, 29:24) zaudēja Bratislavas "Inter".

Pirmos četrus punktus guva mājinieki, bet ceturtdaļas vidū vadību pārņēma viesi, puslaika beigās palielinādami pārsvaru līdz 22 punktiem (46:24), bet lielāko pārsvaru sasniedzot ceturtās ceturtdaļas ievadā (91:59).

Mājiniekiem 24 punktus un piecas kļūdas sakrāja Maikls Nuga, 18 punktus un deviņas rezultatīvas piespēles - Dakvans Smits, bet 13 punktus, piecas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles - Kalīls Spīrs.

Viesiem 22 punktus un desmit atlēkušās bumbas sakrāja Rodnijs Ganns, 21 punktu guva Trents Batriks, pa 15 punktiem guva Šemjels Stīvensons un Aizeja Kazinss, kura kontā arī sešas atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles, 13 punktus guva Milans Sabo, bet 11 punktus un 13 rezultatīvas piespēles sakrāja Dontejs Karaterss.

Atbildes spēle norisināsies mēneša vidū Bratislavā, uzvarētājai divu spēļu summā iekļūstot pusfinālā.

"Final Four" mači notiks aprīļa otrajā nedēļā.

Pārējos ceturtdaļfināla pāros savā un pretinieku laukumā tiekas "Eagles" un Dānijas komanda Orhūsas "Bakken Bears", "Voluntari" un Varšavas "Legia", kā arī "Dziki" un Bambergas "Brose" no Vācijas.

Pamatturnīrā 18 komandas bija sadalītas divās grupās pa deviņām vienībām, aizvadot apļa turnīru.

Valmieras basketbolisti 2024./2025. gada sezonā spēlēja A grupā kopā ar "Rytieri", "Opava" no Čehijas, Nīderlandes komandu Groningenas "Donar", Varšavas "Dziki" no Polijas, angļu Ņūkāslas "Eagles", Plevenas "Spartak" no Bulgārijas un "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" no Igaunijas.

Savukārt B grupā cīnījās pagājušās sezonas čempione Dānijas komanda Orhūsas "Bakken Bears", Bambergas "Brose" no Vācijas, Čehijas "Brno", Bristoles "Flyers" no Anglijas, Bukarestes "Dinamo", Bergenas "Fyllingen Lions" no Norvēģijas, Bratislavas "Inter", igauņu "Keila" un Varšavas "Legia".

Valmieras vienība ir viena no trim komandām, kas ENBL sacenšas no turnīra pirmās sezonas. Kopš pirmās sezonas ENBL spēlē arī "Brno" no Čehijas un Igaunijas vienība "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".

Aizvadītajā sezonā uzvaru svinēja Dānijas komanda Orhūsas "Bakken Bears", kas finālā pārspēja Rumānijas vienību "Voluntari".

