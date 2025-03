NBA zvaigzne īres mājoklī atstājis pamatīgu postažu un ievērojamu parādu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA ) zvaigzne Džimijs Batlers īres mājoklī Maiami atstājis pamatīgu postažu, turklāt par to nav samaksājis, vēsta portāls "Realtor.com".

Balteru tiesā iesūdzējusi kompānija "Five Star Marketing and Promotions", jo viņš Maiami nav samaksājis 260 000 ASV dolāru par iespaidīgu īres villu, turklāt pēc basketbolista dzīvošanas konstatēti bojājumi vairāk nekā 125 000 dolāru apmērā. Mājokļa vērtība tiek lēsta 10 miljonu dolāru apmērā.

Vēl 2022. gada augustā Batlers parakstīja līgumu par divu gadu īri, tādējādi iegūstot lietošanā mājokli, kurā ir piecas guļamistabas un sešas vannas istabas. Ekskluzīvais īpašums uzbūvēts 2016. gadā, bet 2021. gadā tas tika pārdots par 7,3 miljoniem dolāru. Īres maksa mēnesī bijusi 65 000 dolāru, bet tā kā basketbolists mājā dzīvojis pēc līguma beigām vēl divus mēnešus, par katru tur pavadīto mēnesi bija jāmaksā dubultā. Līdz ar to Batlers palicis parādā 260 000 dolāru.

Beigu beigās kompānija par Batlera radītajiem bojājumiem samaksājusi vairāk nekā 127 000 dolāru. Pēcāk šī summa pieprasīta no basketbolista, taču viņš atteicies to samaksāt. "Five Star" tiesā pieprasījusi 257 282 dolāru, kas iekļauj divu mēnešu īri un iztērētos līdzekļus par bojājumiem, kā arī ieturēt iepriekš samaksāto 130 000 dolāru drošības naudu.