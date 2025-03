Porziņģis turpina slimot, komandas biedri sasniedz rekordus un uzvar

Pričards trāpīja desmit no 16 trīspunktu metieniem, bet Vaits realizēja deviņus no 17 tālmetieniem. Kopumā "Celtics" basketbolisti šajā spēlē iemeta 23 no 54 trīspunktu metieniem. Pirmajā puslaikā vadība mainījās 15 reizes, bet piecas reizes rezultāts bija neizšķirts, tomēr trešo ceturtdaļu Bostona uzvarēja ar 36:27.