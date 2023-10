Organizējot 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas grupu turnīru Latvijā, ar 75% varbūtību, turnīrā kopā ar Latviju vēl piedalīsies divas komandas no Eiropas un trīs komandas no citiem kontinentiem. Turnīrs norisināsies no 2024. gada 2. līdz 7. jūlijam un kopā tiks organizētas deviņas spēles. Katra komanda aizvadīs no divām līdz četrām spēlēm atkarībā no spēļu rezultātiem. No 11 Eiropas komandām deviņas ir starp 12 top ranga līderiem, kas parāda, ka galvenā cīņa būs tieši starp Eiropas komandām par kvalificēšanos 2024.gada Parīzes olimpiskajām spēlēm, norāda par sportu atbildīgā Izglītības un zinātnes ministrija.