Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis un Bostonas "Celtics" aizvadījuši jau vairāk nekā ceturksni no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas. Pirms sezonas komanda tika uzskatīta par vienu no līgas favorītēm, un šis pieņēmums ir attaisnojies - tā šobrīd ir pirmā ne tikai Austrumu konferencē, bet visā līgā. Nupat izcīnīta vēl viena, bet sarežģīta uzvara, ko "Celtics" galvenais treneris Džo Mazula pielīdzinājis "play-off" spēlei, taču vairāk sagaida no Porziņģa.