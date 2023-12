Detroitā ir problēma - tās basketbola klubs "Pistons", kas ir viens no veiksmīgākajiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vēsturē, nespēj uzvarēt spēles. Zaudējumu sērija ilgst jau 24 mačus, kas vairs tikai par diviem atpaliek no visas līgas rekorda. Pēc ļoti cerīgā sezonas sākuma daudzsološā komanda ir pilnībā izmainījusies, un to šobrīd uzskata par vienu no sliktākajām vienībām līgas vēsturē.