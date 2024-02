" Rīgas Zeļļi " jau pirmajā sezonā sevi pieteikuši diezgan skaļi, aktīvi rūpējoties par savu publicitāti un izcīnot diezgan pārsteidzošas uzvaras, un to nav palaiduši garām arī valstsvienību kandidātu sarakstu veidotāji. Divi basketbolisti 2024. gada sākumā nonākuši savu izlašu redzeslokā.

23 gadus vecais "Rīgas Zeļļu" spēlētājs Dāvids Vīksne pirmo reizi savā karjerā iekļauts Latvijas izlases kandidātu sarakstā. Viņš šajā sezonā ir viens no kluba līderiem, un vieglā uzbrucēja pozīcijā spēlējošais basketbolists 24 spēlēs "Pafbet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL) vidēji izcēlies ar 12,5 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām un 2,3 rezultatīvām piespēlēm. Turklāt viņš realizē 54,3% no divpunktu metieniem un 42,4% no tālmetieniem.