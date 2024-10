Samoilovs devies uz Spāniju, Maljorku, kur notiek "Beach Box" organizētā pludmales volejbola nometne. Rīkotāju publisotā informācija liecina, ka Maljorkas pludmalē Samoilovs darbosies līdz oktobra beigām, jo viņš tiek reklamēts kā viens no treneriem un viņa pakalpojumi iekļauti trīs nometņu biznesa pakotnes piedāvājumā.

IZM tikai atgādina, ka ministrijas ieskatā Samoilovs "atbilda visām izvirzītajām prasībām". Samoilovs konkursā ieguva 48,5 punktus no 50 iespējamajiem, apgalvo IZM. Nākamais pretendents bija novērtēts ar 45 punktiem no 50. Tomēr Samoilova konkursā iesūtītais dzīvesgājuma apraksts jeb CV neatbilst vairākām prasībām, līdz ar to nav skaidrs, kā viņš varēja iegūt tik daudz punktu un uzvarēt konkursā. IZM šo jautājumu vasarā nav komentējusi.