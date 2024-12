Jau ziņots, ka iepriekš bija plānots, ka nākamo sezonu Točs aizvadīs kopā ar Mārtiņu Pļaviņu, tāpat kā to darīja decembra vidū Katarā, kur kopā izcīnīja piekto vietu "King & Queen of the Court" finālturnīrā.