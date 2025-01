Austrālijas raidorganizācija atvainojas Džokovičam par neveiksmīgu joku

"Channel Nine" reportieris Tonijs Džounss piektdien Austrālijas atklātā čempionāta tiešraidē ironizēja, šķietami tulkojot Džokoviča fanu saukļus: "Novaks – viņš ir pārvērtēts, Novaks – viņš ir pagātne, Novaks – izmetiet viņu."

Rezultātā Džokovičs atteicās sniegt ierasto pēcspēles interviju kortā pēc svētdienas ceturtās kārtas uzvaras pār Jirži Lehečku, jo "Channel Nine" ir turnīra oficiālā raidorganizācija. Pēc tam preses konferencē Džokovičs paskaidroja, ka Džounss "izsmēja serbu fanus, kā arī izteica aizvainojošus un aizskarošus komentārus viņam". 37 gadus vecais tenisists piebilda, ka tā "man bija ļoti neveikla situācija".

Džounss pirmdien "Channel Nine" sacīja: "Esmu vīlies, ka viss nonācis līdz šim, jo piektdienas vakarā izteiktos komentārus uzskatīju par izjokošanu un humoru, kas atbilst tam, ko es daru. Tomēr sestdienas rītā caur "Tennis Australia" no Džokoviča nometnes saņēmu vēstījumu, serbu tenisista komanda nebija apmierināta ar šiem izteikumiem. Nekavējoties sazinājos ar Džokoviča nometni un pirms 48 stundām viņiem atvainojos par necieņu."

"Šobrīd, stāvot šeit, atvainojos Novakam, ja viņš jūt necieņu no manas puses. Necieņa attiecas arī uz serbu līdzjutējiem – gadu gaitā ar viņiem ir bijušais spilgtas attiecības un izjokošanas, un es domāju, ka tas bija turpinājums. Skaidrs, ka tas tā netika saprasts. Jūtu, ka esmu pievīlis serbu līdzjutējus. Nesaku to tikai tāpēc, lai izkļūtu no nepatikšanām. Es patiesi jūtu līdzi šiem faniem," uzsvēra ilggadējais reportieris.