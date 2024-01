Profesionālais sports ir viena no nozarēm, kurā sankcijas un ierobežojumi attiecībā uz agresorvalsts Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas sportistiem nestrādā. Jo profesionālā sportā noteicošais ir nauda un sacensību rīkotāju peļņa. Tomēr ukraiņu profesionālās tenisistes ir vienas no aktīvākajām, kuras jau uzreiz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā iestājās pret krievietēm un baltkrievietēm, turpinot aktīvi paust savu nostāju arī gandrīz divus gadus pēc postošā kara sākuma.

Melburnā otro nedēļu risinās sezonas pirmais no četriem no "Grand Slam" turnīriem – Austrālijas atklātais čempionāts jeb "Australian Open". Nedēļas nogalē ukrainiete Marta Kostjuka ar 6-2, 6-1 pieveica krievieti Mariju Timofejevu, kura profesionālajā tūrē startē kā neitrālā sportiste. Tomēr cita "Grand Slam" turnīra – ASV atklātā čempionāta jeb "US Open" – rīkotāji sociālajos tīklos pie Timofejevas vārda bija pielikuši Krievijas karogu. Tas saniknoja allaž politiski aktīvo Kostjuka, kura kārtējo reizi neslēpa sašutumu par agresorvalsts sportistu dalību sacensībās.