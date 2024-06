Krievija aktīvi cenšas iedragāt 2024. gada Parīzes olimpiskās spēles, izmantojot dezinformācijas kampaņas, kurās nu jau ierastajai propagandas taktikai tiek piesaistītas mākslīgā intelekta tehnoloģijas, norāda ASV datortehnoloģiju gigants "Microsoft". Krievijā reakcija uz šo ziņojumu bija diezgan ierasta – Maskava pilnībā to noraida un uzsver, ka uz to tiek izdarīts spiediens.

"Microsoft" draudu analīzes centra ziņojumā teikts, ka Kremļa mērķis esot nomelnot Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) reputāciju un panākt to, ka Parīzes olimpiskajās spēlēs, kas notiks no 26. jūlija līdz 11. augustam, Francijas galvaspilsētā un citos reģionos izceltos vardarbība.

Krievija arī izplatījusi viltus ziņu klipus, apgalvojot, ka ceturtā daļa iegādāto olimpisko spēļu biļešu esot atdotas atpakaļ, jo cilvēki baidās no terorisma. Citā klipā bija iekļauts viltus drošības brīdinājums no ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP). Viena no satraucošākajām dezinformācijas metodēm esot sociālo mediju konti, kas uzdodas par kaujinieku organizācijām un rada draudus spēlēm, norādīja "Microsoft".