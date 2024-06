Lazdiņš darbojas politiskās partijas "Platforma 21" vadībā, bet pēc ievēlēšanas LOK prezidenta amatā solījis pamest LHF viceprezidenta amatu un neturpināt darbu politiskajā partijā. "Platforma 21" ir pārpalikumi no Alda Gobzema savulaik veidotās partijas "Likums un kārtība", kas vēlāk pārtapa par "Katram un katrai".

Pirms darba sporta nozarē viņš no 2017.gada novembra līdz 2023.gada decembrim strādāja AS "Gaso" par Gāzapgādes drošības departamenta vadītāju, bet pirms tam bija AS "Latvijas gāze" Ekspluatācijas un tehniskā departamenta Analītikas un risku novēršanas daļas vadītājs.