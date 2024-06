Savukārt otrs iespējamais pārkāpums ir jau daudz nopietnāks. Ilggadējais LOK individuālais loceklis ar balstiesībām, pieredzējušais sporta žurnālists un viens no LOK atjaunotājiem Dainis Caune šoreiz netika ievēlēts par LOK individuālo locekli, līdz ar to zaudēja balstiesības. Tomēr LOK ĢA otrajā daļā viņš cēla augšā mandātu un piedalījās balsošanā. ĢA laikā uz jautājumu, kā viņš ticis pie mandāta, Caune norādīja, ka to viņam nodevis Ansis Dāle, kurš neilgi pirms LOK prezidenta vēlēšanām pēc savas uzstāšanās atsauca savu kandidatūru. Interesanti, ka arī Dālem nemaz nebija mandāta vēl ĢA dienas rītā un pie tā viņš tika neilgi pirms ĢA sākuma, pēkšņi kļūstot par Latvijas Burāšanas savienības deleģētu pārstāvi. Un tikai vēlāk mandāts no Dāles nonāca pie Caunes – dienas laikā vienam mandātam bija trīs dažādi īpašnieki.