Jonasam šīs sezonas kontekstā liktenīgs izrādījās Vācijas "Gand Prix" izcīņas otrajā braucienā pirmais aplis. Viņš piedzīvoja kritienu, kurā salauza labās rokas augšdelmu un izmežģīja plecu. Tomēr savainojuma gūšana bija tikai viena no problēmām, jo drīz pēc tam trases ārsts nepareizi novērtēja latvieša traumu. Viņš pieļāva, ka plecs izsists uz priekšu un nekavējoties mēģināja to "ielikt atpakaļ vietā". Vēlāk Jonasam iedeva anestēziju, un ārsts atkal mēģināja ar spēku iedabūt plecu vietā. Tad viņš pamanīja, ka plecs veic neparastas kustības, kā arī dzirdēja kaulu skaņas. No tā brīža situāciju sāka risināt atbilstoši gūtajam savainojumam. Jonasa pārstāvētās "Standing Construct Honda" komandas īpašnieks Tims Matiss skaidroja, ka šis ārsts, visticamāk, traumu padarīja daudz nopietnāku. Arī slimnīcā arī viss neesot gājis tik gludi. Tā bija plānota nākamajā naktī pēc kritiena, bet tad ieradies vēl viens pacients ar smagu muguras traumu, un viņam tika dota prioritāte. Operācija Jonasam tika veikta pa dienu. Šobrīd sportists joprojām cīnās ar diezgan lielām sāpēm, bet viņš gaida brīdi, lai varētu sākt savu rehabilitāciju.