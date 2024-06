Daļēji to apstiprina LOK sniegtās atbildes par Latvijas delegācijas sastāvu. Lazdiņš pēc ievēlēšanas sacīja, ka redz Lejnieku kā delegācijas vadītāju un neplāno nekādas izmaiņas šajā jautājumā. Katras valsts delegācijas vadītāja funkcijas atšķiras, tomēr tās nav tikai reprezentatīvas. Tomēr ierasts, ka valstu delegāciju vadītāji atrodas olimpisko spēļu mājvietā no sākuma līdz beigām. Ja par ikdienas lietām atbildīgi ir katras delegācijas tehniskais personāls, tad delegācijas vadītājs ir pirmā persona saziņā ar Starptautisko olimpisko komiteju (SOK) un olimpisko spēļu rīkotājiem. Ja delegāciju skar kāds skandāls vai rodas kādas problēmas ārpus delegācijas robežām, tad pirmais par to tiek informēts delegācijas vadītājs, kuram arī situācija jārisina.