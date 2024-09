Viens no lielākajiem šīs vasaras skandāliem Parīzes olimpiskajās spēlēs bija sporta vingrošanā. Amerikāniete Džordana Čailsa uz goda pjedestāla līksmoja par bronzu brīvajās kustībās, tas bija vēsturisks goda pjedestāls, taču Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) viņu piespieda medaļu atgriezt un to atdeva konkurentei. Šis laiks sportistei bijis ārkārtīgi smags, turklāt viņa nepārdzīvo par zaudēto medaļu, bet gan to, kas sekojis pēc tam.