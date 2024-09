Portāls "Delfi" noskaidroja, ka konkrētajā gadījumā nomas maksa līdz šim bija 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet pēc jaunajiem noteikumiem tā būs 3,33% no novērtētās tirgus vērtības. LOK portālu "Delfi" informēja, ka pēc izmaiņām jaunā nomas maksa būs 409 779,81 eiro (ieskaitot PVN) gadā. RD par izmaiņām informējuši 20. septembrī, bet jaunais izcenojums stātos spēkā no 1. oktobra.