Kā informē Latvijas Olimpiskā komiteja, tikšanās ar Saeimas frakcijām notiks piektdien, 11. oktobrī, pulksten 11.00 Rīgas domē. Tās mērķis būs rast risinājumu MK noteikumu Nr. 350 grozījumiem, kas, atsaucoties uz nesen noteikto zemes tirgus vērtību, "Rimi" Olimpiskā centra zemes nomas maksu palielina par 1210%, kaut jau no šā gada 1. jūnija tika palielināta arī īpašuma kadastrālā vērtība, kas stāsies spēkā ar 2025. gadu.

LOK norāda, ka pēdējās nedēļas laikā bijušas vairākas tikšanās ar Rīgas vicemēru Ratnieku, kurš paudis sapratni par zemes nomas maksas straujā kāpuma nesamērību, tomēr diskusijā ar Finanšu ministriju problēmu joprojām nav izdevies atrisināt. LOK uzsver, ka "Rimi" Olimpiskajam centram šī gada 1. jūnijā tika izziņota jauna, lielāka kadastrālā vērtība. Tieši kadastrālajai vērtībai arī būtu jākalpo par pamatu zemes nomas maksas aprēķināšanai, neskatoties uz to 20. septembrī tika saņemta ziņa par zemes tirgus vērtību, kas ir vairāk nekā piecas reizes lielāka. Tas rada sabiedrības neizpratni par kadastrālās vērtības faktisko nozīmi, ja ar dažu mēnešu starplaiku tiek publiskotas divas dažādas nekustamā īpašuma vērtības, tādejādi graujot kadastra vērtības pamata nozīmi. Jāpiebilst, ka nomas maksa līgumā noteikta ar atsauci uz kadastrālo vērtību, paredzot, ka nomas maksa gadā būs 1,5% no kadastra vērtības.

Kā vēstīts, "Rimi" Olimpiskajam centram, kurā ik nedēļu nodarbības apmeklē vairāk nekā 5500 bērni un jaunieši, kā arī vēl vairāk pieaugušo, ar šī gada 1. oktobri par 1210% palielināta zemes nomas maksa. OSC gadījumā nomas maksa līdz šim bija 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet pēc jaunajiem noteikumiem tā būs 3,33% no novērtētās tirgus vērtības. LOK portālu "Delfi" informēja, ka pēc izmaiņām jaunā nomas maksa būs 409 779,81 eiro (ieskaitot PVN) gadā. RD par izmaiņām informējuši 20. septembrī, bet jaunais izcenojums stājies spēkā no 1. oktobra.