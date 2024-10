2024. gada F-1 sezonas čempionu titula pretendenti Makss Verstapens no "Red Bull" un "McLaren" pilots Lendo Noriss otrajā posmā pēc kārtas trasē spēkojās tik sīvi, ka tika pārkāpti noteikumi. Ja Ostinas trasē sodīts tika brits, tad Meksikā nīderlandietim piesprieda daudz bargāku sodu. Arī sezonas noslēdzošajos posmos tiek sagaidīts tas pats.

"20 sekundes ir ļoti daudz, bet es par to neraudāšu, taču es arī neteikšu savu viedokli," "motorsport.com" citēja Verstapena teikto par nopelnīto sodu. "Incidents ceturtajā pagriezienā man gan ir nedaudz uz jautājuma zīmes. Septītajā pagriezienā notika tā, kā notika. Mēs ar Lendo nesaskārāmies. Tā bija sīva cīņa."

"Es nedomāju, ka man vajadzētu kaut ko daudz par to teikt. Šoreiz visa šī situācija runā pati par sevi," cīņu ar Verstapenu komentēja Noriss. "Es izdarīju visu noteikumu robežās, bet ar to nepietika. Jā, viņam vismaz piesprieda sodus par to."