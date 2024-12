Šobrīd pēc cīņas aizritējušas dažas dienas, un Vorens savos izteikumos vairs nav tik ass, taču piebilst, ka divcīņas uzvarētājs tik un tā bijis Fjūrijs. "Televīzijas ekrānos šī cīņa izskatījās ciešāka nekā klātienē, tomēr joprojām uzskatu, ka Taisons uzvarēja," sarunā ar "Seconds Out" saka Vorens. "Savu nostāju par tiesnešu saskaitītajiem punktiem nemainu. Nežēlojos par cīņas rezultātu, bet gan par to, kā tika saskaitīti punkti. Nespēju iedomāties, kā viens no tiesnešiem pēdējo septiņu raundu laikā neiedeva Taisonam uzvaru nevienā no tiem. Tas ir neiespējami. Cīņu noskatījos vēlreiz, šajā biznesā esmu bijis ilgi, taču joprojām nesaprotu, kā tas bija iespējams. Usiks neuzvarēja visus septiņus pēdējos raundus, tas ir vairāk kā skaidrs."