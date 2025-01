"Mēs esam gatavi!" – Sesks pārliecinājis WRC komandu

Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks ar savu sniegumu aizvadītās sezonas trijos pasaules rallija čempionāta (WRC ) posmos pārliecinājis vienu no "M-Sport Ford" sponsoriem piešķirt līdzfinansējumu dalībai arī vairākās nākamās sezonas sacensībās.

Aizvadītajā nedēļā iznāca WRC dokumentālā seriāla "More than Machine" pirmās sezonas pēdējā epizode, kuras noslēgumā redzams arī Sesks. "M-Sport Ford" vadītājs Ričards Milleners latvietim stāstīja, ka viens no lielākajiem komandas sponsoriem "Safety Culture" esot bijuši diezgan priecīgi par viņa sniegumu 2024. gada sezonā, tāpēc viņi esot gatavi palīdzēt ar līdzfinansējumu vairākos rallijos 2025.gada sezonā