"Sākam jaunu ēru" – Hamiltons ar šiku pirmo reizi ierodas "Ferrari" nometnē

Par Hamiltona pievienošanos "Ferrari" pārsteidzoši kļuva zināms jau pirms iepriekšējās sezonas. Viņš tādējādi šajā starpsezonā atstājis "Mercedes ", ar ko izcīnīja sešus no saviem septiņiem čempiontituliem.

"Ir dienas, kuras atcerēsies mūžam. Un šī diena, kad pirmo reizi esmu "Ferrari" pilots, ir viena no tām," sociālajos tīklos raksta 40 gadus vecais Hamiltons. "Man paveicies, ka savā dzīvē esmu sasniedzis to, kas iepriekš šķita neiespējams, taču daļā no manis vienmēr sapņoja sacensties sarkanajā krāsā. Nevaru būt priecīgāks, jo šis sapnis ir īstenojies."