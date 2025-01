Foto: Spilgti apliecina savu pārākumu – Latvijas čempionātā šautriņu mešanā triumfē Razma

Razmam līdz ar to jubilejas desmitais tituls karjerā un ceturtais pēc kārtas, bet Bauze čempiones godā pēc astoņiem gadiem tika otro reizi. Savukārt Bauzei trešais tituls pēc kārtas pāru sacensībās kopā ar Kristīni Mickus, bet vīriešiem nepārspēti pāru sacensībās palika Rihards Vosulis-Grigulis un Kaspars Maurops. Kopumā visās grupās piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieki.

Pasaules čempionātos atzīstami startējušais Razma izslēgšanas kārtās ar 6:2 vai 6:1 pārspēja savus pretiniekus, bet finālā pret Jāni Pinku Latvijas labākais šautriņu metējs uzvarēja visos septiņos legos, līdz ar to turpinot uzvaru sēriju no 2022. gada. Pinka, kurš pērn novembrī spēlēja finālā Rīgas čempionātā, pirmo reizi sasniedza finālu Latvijas čempionātā, līdz ar to arī iegūstot savu pirmo medaļu un gūstot lielāko līdz šim panākumu. Tādējādi otro gadu pēc kārtas otrā vieta Jānim, jo pērn Razmam finālā piekāpās Jānis Kupšis, kurš šogad nespēja kvalificēties izslēgšanas spēlēm. Diemžēl sacensībās nepiedalījās reitinga līderis Valters Melderis.