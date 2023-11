Otrā kārta, Tautas balsojums, paredzēts no 24. novembra līdz 4. decembrim platformā triszvaigznubalva.lv. Balsošana notiek par iepriekš minētajām pirmajām desmit nominācijām. Lai izvairītos no masveida neleģitīmu balsu saņemšanas, šogad katrs balsotājs tiks verificēts ar kodu, kas SMS veidā tiks nosūtīts uz konkrētā balsotāja Latvijā reģistrēto telefona numuru. Balsojums, tāpat kā pagājušajā gadā, sastāv no trīs komponentēm – tautas balsojums, kurš sastāda 50% no kopējā balsojuma, akreditēto sporta žurnālistu balsojums, kurš sastāda 25% no kopējā balsojuma un 15 sportistu, kuri nav nominēti nevienā no nominācijām un ir LOK, LPK, LSFP Valdes izvirzīti, arī sastāda 25% no kopējā balsojuma.