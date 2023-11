Lasvegasā F-1 mašīnas trauksies pa ikonisko Lasvegasas bulvāri, kas labāk pazīstams ar nosaukumu "The Strip", kurā atrodas liels skaits kazino. Šis ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem.

Lasvegasas posms organizatoriskajā ziņā atšķiras no citām sacensībām, jo to nerīko neatkarīgs promoteris. Šī posma rīkošanu uzņēmusies pati F-1 vadība, kas to darīs arī nākamos desmit gadus. Portāls "The Race" skaidro, ka F-1 šādu soli spēra, cerot, ka Lasvegasa piesaistīts lielu uzmanību ne tikai ASV, bet arī visā pasaulē. Sacīkstes pulcēs neskaitāmas slavenības un augsta līmeņa VIP viesus. Biļešu cenas uz sacensībām būs augstas, bet organizatori to pamato ar augstas klases F-1 sacensību skatīšanās pieredzi.