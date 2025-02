Progress, nevienlīdzība izlasē un psiholoģija. Sanita Buliņa negrib tikai aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm

No Alūksnes novada nākusī latviešu biatloniste Sanita Buliņa pašlaik aizvada savas karjeras vienu no spilgtākajām sezonām. Smagais darbs, disciplīna un neatlaidība palīdzējusi sasniegt profesionālā sporta līmeni, un šobrīd, ieņemot 74. vietu Starptautiskās biatlona federācijas (IBU) sezonas kopvērtējuma rangā, viņa ir visaugstāk no visām latvietēm. Taču biatlons nav tikai fiziskā sagatavotība – inventāra kvalitāte un mentālā izturība spēlē tikpat lielu lomu, īpaši, ja sacenties ar biatlona lielvalstīm.