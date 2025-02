Konflikts Latvijas biatlona izlasē: Andrejs Rastorgujevs apsūdz Ilmāru Brici zādzībā un piekaušanā

Latvijas labākais biatlonists Andrejs Rastorgujevs šodien pēc atgriešanās no pasaules čempionāta Latvijas Televīzijai pastāstīja par konfliktu ar treneri Ilmāru Brici , kas pāraudzis fiziskā divcīņā.

Rastorgujevs stāsta, ka atnācis pie trenera Briča uz viesnīcas istabu, aprunāties par kādu gadījumu vēl pagājušajā gadā. "Tad viņš izstūma mani no istabas un pacēla pret mani roku. Viņš man uzbruka, bija ļoti nikns. Divi cilvēki no mūsu komandas nāca mūs izšķirt," atceras biatlonists. "Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) ārsts Aldis Cīrulis vēl centās glābt situāciju, taču gūto savainojumu dēļ biju praktiski izslēgts no turpmākajām sacensībām."