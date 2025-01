"Pēdējā posmā pret kalnu nedaudz pievīla slēpes, kas liedza pacīnīties par labākām vietām piecdesmitniekā, jo pirms kalna, pa līdzenumu braucot, bija grūtības noturēties pamatgrupā. Un tas tieši dēļ slēpēm," viņš turpināja. "Tā kā to varētu nosaukt par kļūdu, ka sestdien vakarā izlēmām pieturēties pie tām slēpēm, ar kurām braucu iepriekš, bet svētdien diena slaikā sapratu, ka svētdien ir siltāka un ne īsti atbilstoša priekš tām slēpēm, bet vairs neko īsti nevarējām izdarīt, lai izmainītu tajā brīdī."

Pēdējais posms pret kalnu bijis sarežģīts, bet nedaudz labākas slēpes būtu palīdzējušas uzlabot pozīcijas. "Pirms starta šķita, ka būs grūtāks šis kalna etaps nekā tagad, kad esmu to veicis. Ja piedāvātu vēlreiz braukt, droši vien ka brauktu," pārliecināts bija Vīgants.

"Drusku "iekritām" otrajā sprintā klasikā, kur varēja just sagurumu kājās, jo bija daudz posmu klasikā, un kājas par sevi lika manīt. Un varēja just arī kopējo nogurumu no vairāku posmu startiem, taču, piemēram, skiatlonā par dažiem, kuri kopvērtējumā bija četrdesmitniekā, es braucu labāk un biju dzīvelīgāks," vērtē šogad vienīgais līdz galam tikušais latvietis.