Sešos mačos Latvijas izlase ielaidusi 23 vārtus jeb 3,70 vārtus vidēji spēlē. Latvijas vārtsargi atvairījuši 158 no 181 metiena jeb 87,29%, kas ir ceturtais vājākais rādītājs starp visām 16 komandām. Merzļikins vārtos bijis četros mačos, atvairot 76 no 92 metieniem (82,61%) un vidēji 60 minūtēs ielaižot 4,80 ripas. Gudļevskis trīs mačos atvairījis 69 no 75 metieniem (92%) un vidēji 60 minūtēs ielaidis 2,42 ripas. Vītols atvēlētajās 24:24 minūtēs atvairīja 13 no 14 metieniem (92.86%).