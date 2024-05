"VEF Rīga" komandā rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Dairis Bertāns, kurš realizēja sešus no 15 tālmetieniem, kamēr pārējās komandas realizācija bija trīs no 17. Gregorijs Vitingtons guva 14 punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, Arnaldo Toro Baream bija 12 punkti un astoņas atlēkušās bumbas, Šons Paipss guva desmit punktus, bet Džaizekam Lotijam bija astoņi punkti, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.

Vēlāk pēc Toma Skujas precīzajiem "sodiņiem" un tālmetiena, "Rīgas Zeļļi" atgriezās vadībā (65:62). Tiesa, Skuja tālmetienu demonstratīvi atzīmēja un tika pie tehniskās piezīmes - viņam piektās šajā mačā. Turpinājumā nekļūdīgs aiz perimetra bija arī Rihards Berkolds (68:63 sešas minūtes pirms pamatlaika beigām), bet ar to pašu atbildēja Gregorijs Vitingtons, kurš bija pirmais no "VEF Rīga" basketbolistiem, kurš, izņemot Bertānu, bija precīzs no tālienes šajā cīņā.