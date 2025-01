Konkursā meklēs uzcītīgākos un uzņēmīgākos jaunos regbistus

Lai piedalītos konkursā, būs jāiesniedz pieteikums, kurā jābūt iekļautai spēlētāja vizītkartei rakstiskā vai video formātā, skolas sekmju izrakstam un trenera rekomendācijai. Žūrija, kurā ietilpst Raimonds Zeps ("Go3" Sporta un Partnerattiecību vadītājs Baltijā), Marita Vilciņa (Latvijas Olimpiskās vienības Vecākā eksperte) un Kārlis Sarkans (regbija tiesnesis un IT jomas profesionālis), vērtēs arī to, kādos veidos un cik bieži regbisti sevi pilnveido ārpus treniņiem, kā arī to, kādi vēl papildu pienākumi viņiem ir ārpus skolas un regbija treniņiem – šiem aspektiem būs jābūt atspoguļotiem spēlētāju pieteikumos.