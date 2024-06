UEFA statistika norāda, ka 98% no tiesnešiem ir tikuši apvainoti no spēlētāju, līdzjutēju, kluba personāla, treneru puses. Tāpat 31% no tiesnešiem ir saņēmuši vardarbības draudus savai, ģimenes veselībai, vai dzīvībai. Savukārt 32% no tiesnešiem ir bijuši fiziski ietekmēt no spēlētāju, fanu, treneru puses. Katru gadu 14% procenti no futbola tiesnešiem noslēdz savu karjeru dēļ pazemojumiem, aizvainojumiem, ko viņi saņem futbola laukumos. 39% no tiesnešiem atzīst, ka piedzīvotais futbola laukumā ir ietekmējis viņu mentālo veselību. Elites tiesneši spēlēs laikā noskrien 10 – 13km.