Ar nākotnes sapņiem kabatās. Dvīņubrāļu Vanagu stāsts 

Gūtos panākumus basketbolā apliecina prāvā medaļu kaudzīte. Edgars un Kristaps skaita, ka katram ir gandrīz 50 medaļas, pirmā no tām izcīnīta septiņu gadu vecumā, spēlējot komandā ar trīs gadus vecākiem zēniem. Vēlāk iegūts Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionu tituls U12 vecuma grupā, bet, būdami 14 gadus veci, dvīņi pārstāvēja Latvijas izlasi – un tie ir tikai daži no daudzajiem sasniegumiem.

“Tad, kad abi spēlējam uz viena laukuma, saikne ir daudz labāka nekā ar citiem spēlētājiem. Mums pat nevajag saskatīties, jo vienkārši zinām, kurā vietā un pozīcijā uz laukuma katrs no mums būs, – ir daudz vieglāk spēlēt. Patīk, ka ir, kam iedot bumbu, jo zinu, ko viņš ar to izdarīs. Tā ir ļoti laba sajūta,” saka Edgars. Tomēr reizēs, kad kāds no dvīņiem gūst traumu un spēlē nepiedalās, tā ir iespēja sevi parādīt kā individuālu spēlētāju.