Ar sapni redzēt savu bērnu NHL. Puriņu ģimenes stāsts

Hokejā neiztikt arī bez traumām un kritieniem, taču abi vecāki uz to skatās dažādi. Jānis pats spēlē hokeju, tāpēc zina, ka kritieni parasti nemaz nav tik sāpīgi, kā izskatās. Tētis pauž: “Es sagaidu no viņa, ka to sāpīti izskries, un gaidu, kad viņš ātrāk piecelsies.”

“Protams, pārdzīvoju, bet to nu nekādi nevar salīdzināt ar tām šausmām, kas ir redzamas mammas acīs, kad viņas bērns lielā ātrumā skrien, krīt un pēc svilpes signāla guļ uz ledus. Tas jau nekas, ka piecas sekundes vēlāk viņš ir augšā, bet mammai tajā brīdī pasaule apstājas,” ar nelielas ironijas devu sievas sajūtas raksturo Jānis.

“Tas ir briesmīgi, sirds sažņaudzas pikucī. Līdz šim bijis tā, ka viņš pieceļas, noskurinās un slido tālāk, un es ceru, ka nebūs lielu pārdzīvojumu šajā jomā,” pauž Agnese. Jānis ir novērojis, ka Alberta vecuma bērni hokejā iet “uz pilnu banku”.

“Viņi ir absolūti bezbailīgi, kas, protams, ir briesmīgi, jo viņi krīt un skrien ar galvu iekšā bortos. Tā kā viņi vēl ir mazi, kritieni mazāk sāp,” jaunos hokejistus raksturo Jānis.