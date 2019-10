Ja bērnam deg acis, nav variantu. Nikola un viņas tētis Māris

Pirmo reizi Latvijas hokeja vēsturē hokeja skolas “Rīga” sistēmā tika izveidota mazo meiteņu grupa, kurā nu jau trešo gadu hokeja pamatus apgūst 27 jaunās hokejistes, dzimušas laikā no 2007. līdz 2013. gadam. Viena no viņām ir komandas vārtsardze – 12 gadus vecā Nikola. Uzņēmīgo un sportisko meiteni ikdienas gaitās atbalsta abi gādīgie vecāki – Māris un Karīna. Šoreiz tikāmies ar Nikolu un viņas tēti.

Lēmums, ka bērns nodarbosies ar sportu, visbiežāk skar visu ģimeni. Tas prasa rūpīgu laika plānošanu ne tikai no mazā sportista, bet arī no pārējiem ģimenes locekļiem. Tas ir arī milzīgs gandarījums un vienotība gan uzvarās, gan zaudējumos, kas ģimeni padara tikai spēcīgāku. Projekts “Aug sportists” ir stāsts par ģimenēm – vienotām, stiprām un aizrautīgām.

"Kad man piedāvāja trenēties hokejā, es gribēju pamēģināt, jo likās, ka tas varētu būt interesanti. Jau pirmajos treniņos man ļoti iepatikās, un tā es sāku spēlēt. Otrajā sezonā es nolēmu kļūt par vārtsargu," stāsta 12 gadus vecā Nikola. Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI.

Sava mazā pasaulīte meiteņu komandā

Treniņā vienmēr jūtos kā kopā ar tuvām draudzenēm. Un ar meitenēm ir vieglāk kopā trenēties, jo ar kaut kādiem puišeļiem... Tas nu būtu neomulīgi! Nikola

Sports un dejas disciplinē

Paralēli mācībām skolā un hokeja treniņiem Nikola pagūst apmeklēt arī tautas deju pulciņu un dzied korī.

“Dažreiz tautas dejas pārklājas ar hokeja treniņiem, bet es mēģinu visu paspēt un pagūt laikā. Hokejs man ir vissvarīgākais, jo tā ir mana sirdslieta. Tomēr es arī nespēju no kora atteikties, bet tautas dejas dejoju jau piecus gadus, kopš sāku iet skolā,” simpātijas pret daudzajiem pulciņiem raksturo Nikola.

“Protams, sports un arī dejas ļoti disciplinē, un to var redzēt arī bērna raksturā,” uzskata Māris. Viņam prātā nāk piemērs no pagājušās sezonas, kad Nikolas ierastajiem trim hokeja treniņiem nedēļā pievienojās ceturtais, papildtreniņš, ar mērķi labāk apgūt vārtsarga tehnikās prasmes un iemaņas.

“Treniņš sākās svētdienā agri no rīta, un mums pirms tā vēl bija jāpagūst piecelties, paēst brokastis, aizbraukt uz halli, savākt ekipējumu no žāvētavas un uzvilkt mugurā. Un, ja bērns ir gatavs celties, lai to visu paspētu, tad tu saproti, ka tas tomēr disciplinē viņu. Un saproti arī to, ka viņam tas tomēr ir nopietni. Man jau nav variantu – ja bērnam deg acis tā visa dēļ, tad man kā vecākam nav tiesību viņam to liegt, atliek vien dzīvot tam līdzi.”