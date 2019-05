Skaļi, tomēr draudzīgi: labākie hokeja fani pasaulē

Ar ko īpaši ir Latvijas izlases atbalstītāji?

Rūdolfs: Latvijas valstsvienības atbalstītāji vienmēr ir bijuši uzdevumu augstumos. Domāju, ka mūsu hokejisti nekad nav varējuši sūdzēties par atbalsta trūkumu pat neveiksmes gadījumā. Latvijā mīl hokeju, un tieši tāpēc varam ar lepnumu sevi dēvēt par labākajiem faniem pasaulē!

Ludmila: Līdzīgi kā mainījies izlases spēles stils, arī atbalstītāju loks šajos gados ir krietni vien mainījies. Taču galvenā iezīme visos laikos – skaļi, tomēr draudzīgi un miermīlīgi.

Emīls: Prasīgums ir pirmā lieta, kas nāk prātā, domājot par izlases atbalstītājiem. Esam jau tik ļoti pieraduši, ka Latvijas valstsvienība spēlē elites grupā, ka izkrišana uz I divīziju būtu traģēdija.

Ja būtu jānosauc Latvijas izlases visu laiku labākais spēlētājs, kurš tas būtu?

Ludmila: Manuprāt, būtu negodīgi izcelt tikai vienu spēlētāju. Mums ir bijis ļoti daudz vērtīgu personību – Kārlis Skrastiņš, Sergejs Žoltoks, Sandis Ozoliņš, Artūrs Irbe un vēl daudzi citi. Šobrīd mēs visi ļoti gaidām Elvi Merzļikinu, un Kaspars Daugaviņš, kas vienmēr tiek gaidīts izlasē, jau ir klāt...

Emīls: Grūti vienu vienīgu izcelt. Iespējams, tas ir Irbe, kura pienesums un devums izlasē ir nepārvērtējams. Ne velti savulaik pirms čempionātiem tas bija galvenais jautājums – vai “Mūris” būs vai ne? Ja būs, tad viss būs kārtībā.

Rūdolfs: Latvija vienmēr ir bijusi komandas, kolektīva tipa izlase, tāpēc grūti ir izcelt kādu vienu. Katram laikam ir bijuši savi varoņi, tomēr par tādiem varam saukt teju vai visus. Vienā spēlē “Soča” (Kristaps Sotnieks) pavelk, citā Irbe nosargā, vēl vienā Kerčs uztaisa pauzi vai Balcers “izpogā” visu aizsardzību. Tomēr, ja jāizceļ viens vienīgs, tad statistika nemelo – tas ir Sandis Ozoliņš, kurš pagaidām vienīgais no Latvijas izcīnījis Stenlija kausu.

Bet kurš, tavuprāt, ir Latvijas izlases visu laiku labākais treneris?

Emīls: Tas, bez šaubām, ir Bobs Hārtlijs. Šajos divos gados izlasē ir pamainījies kas tāds, ko es ļoti vienmēr esmu vēlējies redzēt, un runa nav tikai par rezultātiem vai spēles stilu, kas gan arī kļuvis acij baudāmāks. Runa ir par kaut ko netveramu, kaut ko, ko es vēl vārdos neesmu formulējis. Bet šī man šķiet komanda ar lielo burtu. Valstsvienība, kādu to vienmēr esmu vēlējies redzēt.

Rūdolfs: Manā vērtējumā visu laiku labākais izlases treneris ir Hārtlijs. Tas ir cilvēks, kas mums devis to īsto pārliecību, to tieksmi pēc panākumiem un visvairāk – ticību sev. Iespējams, kāds varētu to pašu teikt par Tedu Nolanu, jā, daļēji tam varu piekrist, taču Hārtlijs ir ar nopietnāku attieksmi un, manuprāt, ir profesionālāks. Tie treneri, kas Latvijai palīdzējuši pakāpties uz eliti vai kvalificēties olimpiskajām spēlēm, ir uzskatāmi par varoņiem, tomēr to īsto ticību un cerību, kura pēdējos gados kaut kur bija pačabējusi, pa īstam mums atkal ir atdevis Hārtlijs.

Ludmila: Arī šeit izcelt kādu vienu nebūtu korekti. Viens gan ir pilnīgi droši – Hārtlija vadībā Latvijas hokeja izlase izskatās ļoti pārliecinoši!