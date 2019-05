Tiekšanās uz Latvijas hokeja izlasi – nepārtraukta rāpšanās kalnā

Viņš skaidroja, ka cenšanās uzvarēt par katru cenu jau no bērnu vecuma ietekmē jauno spēlētāju izaugsmi, jo tad spēļu laikā ne visiem tiek dots vienlīdz liels spēles laiks, taču spēlē tā brīža līderi. Taču šādi rīkoties nav pareizi, jo ne visi spēlētāji attīstās vienlīdz ātri. Kā piemēru viņš minēja Sandi Ozoliņu, kurš vēl 15 – 16 gadu vecumā ne ar ko neatšķīrās no pārējiem, taču pēc tam viņa attīstībā bija liels izrāviens, un viņš kļuva par vienu no Latvijas hokeja spožākajiem spēlētājiem.

“Visiem ir jāpievērš vērība un visiem ir jādod spēles laiks,” uzsvēra Bisenieks. “Sportā visu laiku ir jārāpjas kalnā, visu laiku ir jātrenējas, lai nepalaistu citus sev garām.”

Svarīgs jautājums hokejā ir izmaksas, jo hokejs nav no lētākajiem sporta veidiem. Ir jāmaksā par ledus īri, ik pa laikam jāatjaunina ekipējums un jādodas uz turnīriem.