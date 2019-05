Svētību pasākumam sākotnēji devuši paši ugunsdzēsēji, kuri arī hokejistiem piešķīra ķiveri. Čempionāta laikā tā ceļos spēli pēc spēles no viena hokejista pie cita. Attiecīgais hokejists no ķiveres saņemšanas brīža ir atbildīgs par to līdz nākamajai spēlei, kad viņš izvēlas jauno varoni. Laika posmā starp abām spēlēm ķivere stāv hokejista skapītī izlases ģērbtuvē.



“Čaļi savā starpā ir pietiekami solidāri, un katra situācija netiek novērtēta tikai iegūtajos “golos”, izdarītajās piespēlēs vai noķertajās ripās. Bieži vien kāds var izdarīt kaut ko vairāk, esot uz soliņa, uzmundrinot vai palīdzot savam komandas biedram, dodot komandai enerģiju brīdī, kad tā visvairāk vajadzīga,” principus skaidroja Buncis, papildinot, ka reti kad viens un tas pats hokejists vairākkārt nopelna šo godu.