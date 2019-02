'Ajax' līdzjutēji naktī sarīko salūtu pie 'Real Madrid' viesnīcas

Amsterdamas "Ajax" līdzjutēji laikus sākuši izpalīdzēt savam iemīļotajam klubam, naktī pirms UEFA Čempionu līgas spēles noorganizējot salūtu pie viesnīcas, kurā uzturas pretinieki no Madrides.

Abas komandas šovakar, 13. februārī tiksies Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā spēlē. Atbildes spēle norisināsies 5. martā, Madridē.

Ajax ultras set fireworks off outside the Real Madrid team hotel at 3am this morning



